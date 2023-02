Médecine en montagne : comment faire face à des situations extrêmes ?

Pratiquer la médecine en haute montagne nécessite à la fois une certaine expérience du milieu montagnard et des sports de montagne (ski, alpinisme, trek…), une bonne condition physique mais également des compétences en médecine d’urgence et des connaissances approfondies sur les contraintes du froid extrême et de la haute altitude sur l’organisme.

Comment réagir efficacement dans des environnements en altitude ?

Que l’on soit médecin de secours ou d’expédition, les interventions médicales se réalisent avec une trousse médicale réduite dans des conditions souvent extrêmes où le moindre problème de santé peut se compliquer dangereusement. Comment faire face à un malaise cardiaque et à un risque d’infarctus ? Comment réagir face à différents types de fractures et procéder à l’immobilisation du membre ? Comment et dans quels cas doit-on décider de contacter les équipes d’évacuation ?

Lorsque l’on envisage d’être un médecin d’expédition dans des environnements froids et élevés, il est donc impératif d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour opérer efficacement en tant que médecin à haute altitude, mais également d’apprendre à prévenir les situations à risques et à se déplacer en toute sécurité et de manière efficace dans des environnements enneigés.

Des formations à la médecine d’expédition en montagne

Il existe aujourd’hui des formations à la fois théoriques et pratiques permettant de mieux appréhender la médecine d’expédition notamment dans des environnements froids et élevés. Par exemple, Endeavour medical propose des expéditions de formation en haute montagne sur plusieurs jours. Ces cours en immersion, assurés par des professionnels expérimentés et certifiés dans le domaine, dispensent les connaissances et les compétences nécessaires afin de pratiquer la médecine en haute altitude et de mieux appréhender les risques rencontrés.

Mesurer l’impact de sa prise de décision

Certains cours prennent la forme d’ateliers pratiques au cours desquels se déroulent des discussions et des débats autour de thématiques telles que les pathologies en altitude (mal des montagnes, oedème pulmonaire, ophtalmie, hypothermie), les traumatismes, la constitution d’une trousse médicale de premiers soins, la manipulation du matériel de secours, les fractures, les luxations et les attelles ou encore l’utilisation de la radio, les techniques de corde et d’orientation de base.

D’autres cours proposent enfin d’immerger les participants dans des scénarios complexes leur permettant de mieux appréhender l’impact de leur prise de décision et de leur communication sur la santé physique et mentale de l’équipe d’expédition.