Les compléments alimentaires sont élaborés afin de vous apporter des nutriments qui peuvent contribuer à combler d’éventuelles carences nutritionnelles dans votre régime alimentaire et à améliorer l’état de votre santé générale.

Privilégiez les produits de fabrication française

Aujourd’hui, les compléments alimentaires sont conditionnés sous différentes formes : pilules, capsules, comprimés, poudres ou liquides, et sont pris en complément d’une alimentation équilibrée. En effet, les compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à une alimentation saine et variée. Par ailleurs, les agences sanitaires attirent particulièrement l’attention sur le fait de ne pas cumuler les sources de vitamines et minéraux sans suivi biologique régulier.

C’est pourquoi, il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant de prendre des compléments alimentaires

, notamment si vous suivez un traitement médicamenteux. De même, mieux vaut vous orienter vers des produits de fabrication 100% française afin de vous assurez de la qualité et de la provenance des ingrédients.

Pourquoi prendre des compléments alimentaires ?

Différentes raisons peuvent vous amenez à prendre des compléments alimentaires :

Prévenir ou traiter des carences nutritionnelles : Les compléments alimentaires peuvent aider à prévenir ou à traiter des carences en nutriments, telles que la carence en fer, en vitamine B12 ou en vitamine D.

Améliorer les performances physiques : les compléments alimentaires peuvent contribuer à améliorer la performance physique, en apportant des nutriments qui peuvent augmenter la force et la croissance musculaire, l’endurance, ou encore la récupération.

Participer au maintien de la santé globale : les compléments alimentaires peuvent jouer un rôle sur l’état de santé global, en apportant des nutriments qui participent à renforcer le système immunitaire, améliorer la fonction cérébrale, réduire l’inflammation, ou encore maintenir la santé cardiovasculaire, etc.

Prévenir certaines maladies : certains compléments alimentaires peuvent aider à prévenir certaines maladies. Par exemple, des suppléments de vitamine D peuvent contribuer à prévenir l’ostéoporose, tandis que des suppléments d’oméga-3 peuvent participer à prévenir les maladies cardiaques.

Focus sur la vitamine D

La vitamine D est un nutriment essentiel qui contribue au maintien de la santé des os et du système immunitaire. Tout savoir sur la vitamine D.

Quelques exemples des bienfaits de la vitamine D :