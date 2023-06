Le magnésium dans l’alimentation de l’enfant

Indispensable à l’organisme de l’enfant, le magnésium joue un rôle régulateur du système cardiovasculaire et soutient la fonction musculaire et nerveuse Par ailleurs, il favorise la fixation du calcium sur les os et contribue ainsi à la formation et à la santé de ces derniers.

Les enfants peuvent-ils manquer de magnésium ?

La plupart du temps, le magnésium est suffisamment présent dans l’alimentation quotidienne des enfants pour prévenir tout phénomène de carence. Le manque de magnésium chez l’enfant est donc assez rare. Cependant les jeunes enfants qui souffrent de diarrhée ou de vomissements entraînant une perte excessive de liquides peuvent parfois nécessiter un supplément en magnésium. Cependant, il est important de consulter un pédiatre avant de donner un supplément, car un excès de magnésium peut être nocif pour la santé de l’enfant.

A savoir, par ailleurs, les eaux très riches en minéraux et donc en magnésium ne sont pas adaptées à l’alimentation des nourrissons. En effet, il ne faut pas oublier que les apports quotidiens en minéraux recommandés pour les bébés sont déjà couverts par le lait maternel ou le lait en poudre qu’il consomme. Les eaux minérales naturelles faiblement minéralisée affichent la mention « convient à l’alimentation du nourrisson » et peuvent ainsi être utilisées dans la préparation quotidienne des biberons.

A partir de l’âge de 4 ans, les eaux fortement minéralisées et riches en magnésium et en calcium, comme par exemple l’eau Contrex, peuvent venir compléter les apports quotidiens lorsque les enfants consomment peu de produits laitiers.

Quels sont le besoins en magnésium d’un enfant ?

Selon l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES), le besoin quotidien en magnésium conseillé s’accroit avec l’âge :

De 0 à 6 mois, l’apport en magnésium par jour est de 25 mg

De 6 mois à 1 an, 80 mg de magnésium par jour,

D e 1 et 3 ans, environ 180 mg de magnésium par jour,

De 3 à 6 ans, 210 mg de magnésium par jour,

De 7 à 10 ans, 240 mg de magnésium par jour,

De 11 à 14 ans, 265 mg de magnésium par jour.

Dans quels aliments le magnésium est-il présent ?

Quelques exemples d’aliments riches en magnésium :