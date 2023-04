Quels sont les métiers de la santé bucco-dentaire ?

Chirurgien-dentiste, hygiéniste, orthodontiste ou encore prothésiste dentaire… Difficile parfois de s’orienter entre les différents professionnels de la santé bucco-dentaire. Quels sont les principaux métiers et quel parcours ont-ils suivi ? Voici un petit tour d’horizon du secteur.

Santé bucco-dentaire : qui fait quoi ?

Quelles que soient leurs missions, l’ensemble de ces professionnels de santé travaillent pour fournir des soins complets et assurer la santé bucco-dentaire des patients. Il existe plusieurs métiers dans le domaine des soins dentaires, notamment :

• Le Chirurgien-dentiste : ce spécialiste des dents et des gencives pratique des interventions chirurgicales, notamment la pose d’implants dentaires, l’extraction de dents de sagesse, la greffe osseuse, etc. Le Diplôme d’État de Docteur en Chirurgie Dentaire (DESCD) est un diplôme universitaire de 6 ans, délivré par les facultés de chirurgie dentaire. Son obtention permet de s’inscrire à l’Ordre national des chirurgiens-dentistes pour exercer la profession en cabinet dentaire.

• L’orthodontiste : il s’agit d’un dentiste spécialisé dans le traitement des malocclusions dentaires et des anomalies de la mâchoire.

• L’endodontiste : ce dentiste spécialisé s’occupe du traitement des maladies de la pulpe dentaire (nerf de la dent).

• Le parodontiste : ce spécialiste traite les maladies des gencives et des tissus qui soutiennent les dents.

• Le prothésiste dentaire : ce professionnel travaille en étroite collaboration avec les dentistes pour concevoir, fabriquer et réparer des prothèses dentaires comme des couronnes, des bridges, des dentiers, des implants dentaires, etc. Le prothesiste dentaire est titulaire d’un Diplôme d’État de Technicien en Prothèse Dentaire (DETPD) : il s’agit d’un diplôme de 3 ans délivré par des instituts de formation en prothèse dentaire. Il permet de devenir technicien en prothèse dentaire et de travailler dans des laboratoires de prothèse dentaire.

• L’hygiéniste dentaire : ce professionnel de la santé dentaire travaille en collaboration avec le dentiste pour nettoyer les dents, éduquer les patients sur les soins bucco-dentaires et fournir des services de prévention. Il est titulaire d’un diplôme d’État d’Hygiéniste Dentaire (DEHD) obtenu en 3 ans et dispensé dans des instituts de formation en hygiène dentaire. Il permet de travailler dans les cabinets dentaires, les centres de santé, les hôpitaux ou les maisons de retraite.

• L’assistant dentaire : le rôle de l’assistant dentaire est d’assister le dentiste dans ses tâches quotidiennes pour faciliter la réalisation des soins dentaires et assurer le confort du patient. Les missions de l’assistant dentaire peuvent varier selon le cabinet dentaire où il officie. Pour devenir assistant dentaire, il est possible de suivre une formation professionnelle de niveau CAP ou BEP dans les écoles spécialisées. Il existe également des formations de niveau Bac+2.

Quelques chiffres…

Selon les données de l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes, il y avait environ 44 700 chirurgiens-dentistes en activité en France en 2021, et ce nombre a augmenté de manière constante au cours des dernières années. De même, le nombre d’orthodontistes et de spécialistes en parodontologie a également augmenté.

Enfin selon les chiffres de l’Union Nationale Patronale des Prothésistes Dentaires (UNPPD), il y avait environ 12 500 prothésistes dentaires en France en 2021. En ce qui concerne les hygiénistes dentaires, la profession est encore peu développée en France, mais il y a une demande croissante pour ce type de professionnels dans les cabinets dentaires.