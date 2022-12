Tout savoir sur les vertus du guggul

Cette plante est aussi appelée myrrhe de l’Inde ou Oliban de l’Inde. Son nom scientifique est le Commiphoramukul. Elle est utilisée depuis des millénaires par les habitants de l’Ayurveda qui lui ont prêté de nombreuses propriétés. Aujourd’hui encore, ses vertus anti-inflammatoires et hypocholestérolémiantes font du gugull un formidable allié détox et bien-être. Vous souhaitez connaître l’ensemble de ses propriétés et leurs effets bien-être sur notre organisme ? Voici les réponses à vos questions !

Description du guggul

Le guggul est un petit arbuste résineux avec des branches épineuses. Sa gomme-résine, également appelée guggul, est très odorante et gluante. Connu aussi sous le nom de Trayodashang Guggulu, il fait partie de la famille des burséracées. On le trouve dans la région aride de l’Inde, du Pakistan et du Bangladesh. Traditionnellement, les Indiens le consomment sous forme séchée.

Les premières études ont été initiées en 1966 par des chercheurs de l’Université Banaras Hindou en Inde. Ils ont abouti à la mise au point d’un extrait de résine du Commiphoramukul, le Guggulipid®. Suite à leurs travaux, des chercheurs occidentaux ont poursuivi des études au milieu des années 1990. Ces dernières ont notamment permis d’identifier les diverses propriétés de cette plante.

Propriétés du guggul

La gomme de cet arbuste dispose de nombreuses qualités phytothérapiques.

Hypocholestérolémiant

La gomme renferme des guggulstérones. Il s’agit d’un phyto-stéroïde spécifique. Leur rôle est de contribuer à réduire le taux de triglycérides dans le sang. Ces molécules participent ainsi à stabiliser le taux de cholestérol. D’une part, en réduisant les résidus d’acides gras et d’autre part en augmentant le taux de bon cholestérol.

Amaigrissant

Grâce à leur propriété hypocholestérolémiante, les guggulstérones participeraient également au contrôle du poids. En effet, ils contribueraient à éliminer les dépôts de graisse dans les vaisseaux et les cellules et influeraient ainsi sur l’absorbation des graisses et donc sur la régulation du poids.

Anti-acnéique et anti-inflammatoire

Le guggul disposerait de propriétés susceptibles de bloquer les récepteurs de douleurs. Il inhiberait également l’activation du processus proinflammatoire. Cette inhibition serait très bénéfique pour la peau, car elle participerait à l’élimination de l’acné.

Les bienfaits du guggul

En somme, le guggul favoriserait le maintien du bien-être physique et intellectuel, en aidant notamment à maintenir le bon fonctionnement du système cognitif. Il participerait également à lutter contre le déséquilibre hormonal thyroïdien.

Cette résine, grâce à ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, aiderait à protéger la peau du vieillissement précoce et des irritations. Ses propriétés hypocholestérolémiantes contribueraient à protéger le système cardiovasculaire des excès de graisses.

Issu d’une plante très reconnue en Inde, le guggul est ainsi, non seulement un véritable allié détox et bien-être qui contribue à nettoyer les sphères hépatiques et les tissus graisseux, mais aussi un excellent antioxydant et phyto minceur.

Contre-indications : déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes. Tenir hors de portée des enfants, ne pas dépasser les doses journalières indiquées, prendre dans le cadre d’un régime alimentaire varié et équilibré. Attention, il peut interagir avec certains médicaments (anti-coagulants et bêta-bloquants).