Phytothérapie : découvrez comment vous soigner avec les plantes

Qualité du sommeil, stress ou fatigue… les produits de santé naturelle sont de plus en plus souvent utilisés pour lutter et prévenir les petits maux et tracas physiques du quotidien. Compléments alimentaires, huiles essentielles, ces produits participent à améliorer notre bien-être physique en général. On parle alors de phytothérapie ou encore d’aromathérapie. Retour sur les produits phares du moment.

Le bienfait des plantes

Selon une récente enquête Synadiet, 59% des Français déclarent avoir consommé des compléments alimentaires ou d’autres produits de santé naturelle au cours des deux dernières années. Ainsi, améliorer son bien-être au quotidien en utilisant les bienfaits des plantes médicinales séduit toujours plus de consommateurs. Solutions pour mieux dormir, éviter le stress et diminuer la fatigue… La phytothérapie peut notamment apporter des solutions plus naturelles pour lutter contre certains maux mais également prévenir leur apparition.

Alors que le marché français de la phytothérapie est en pleine expansion. Les consommateurs à la recherche de solutions bien-être naturelles sont tout autant à la recherche d’astuces et de conseils avisés. Des sites comme naturveda l’ont compris en proposant à la fois des conseils d’experts ainsi que de nombreux traitements naturels à leurs visiteurs.

Les huiles essentielles, comment ça marche ?

Parmi les produits naturels phares du moment, on retrouve les huiles essentielles. Une huile essentielle est issue d’une plante dont certains composés (racine, écorce, fleur…) ont été distillés, c’est-à-dire extraits par vapeur d’eau. Les plantes sélectionnées possèdent certains principes actifs capables de soulager certains maux du quotidien.

Ces huiles essentielles prennent la forme d’un liquide qui se présente souvent conditionné en flacon avec un bouchon pipette. Mais elles peuvent aussi se retrouver directement associées dans une crème pour application sur la peau ou bien dans des capsules compatibles avec certains diffuseurs pour inhalation.

Par exemple, certaines plantes sont ainsi utilisées sous forme d’huile afin de lutter contre le stress. Il s’agit la camomille, le petit grain bigarade ou encore la mandarine jaune. D’autres sont recommandées contre le mal de tête, comme la lavande fine, le laurier noble ou encore la menthe poivrée.

Qu’est-ce que le CBD ?

Autre produit en vogue du marché dynamique des solutions bien-être naturelles, le cbd. En effet, cette substance aurait par exemple des effets bénéfiques sur le sommeil, sur la gestion du stress ainsi que des propriétés apaisantes sur la peau et certaines douleurs chroniques.

La CBD (cannabidiol) est un cannabinoïde issu de la plante du chanvre (Cannabis Sativa). Ce dernier n’a pas de propriétés psychoactive contrairement au THC. En effet, la réglementation française n’autorise sa production et sa consommation sous forme d’huile que si cette dernière contient moins de 0.3% de THC.

A l’instar des huiles essentielles, le CBD est dans un premier temps extrait de la plante de chanvre, puis distillé et ensuite incorporée dans une huile de support. Le CBD se consomme généralement sous forme d’huile dont on dépose quelques gouttes sous la langue, ou que l’on verse dans une boisson ou sur des aliments. La posologie pourra varier selon les marques, le poids du consommateur et les effets bien-être escomptés.

Produits naturels : des précautions s’imposent !

Avant de vous lancer dans la consommation de produits naturels, soyez attentif à la provenance des produits et soyez intransigeant sur leur qualité en privilégiant les produits de fabrication française. Avant toute prise, discutez-en avec votre médecin généraliste. Ce professionnel de santé est à même de diagnostiquer d’éventuelles pathologies mais aussi d’identifier de potentielles contre-indications et prévenir certaines interactions médicamenteuses. Enfin, ces produits sont souvent strictement déconseillés aux femmes enceintes et aux enfants et aucun ne se substitue à un médicament.