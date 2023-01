Comment choisir un audioprothésiste ?

Vous avez réalisé un bilan auditif qui a révélé une baisse de votre audition ? Si vous devez porter des prothèses auditives, vous êtes probablement à la recherche d’un audioprothésiste. À Paris comme sur l’ensemble de l’Hexagone, les acousticiens sont de plus en plus présents. Découvrez où aller et comment choisir votre équipement.

Qu’est-ce qu’un audioprothésiste ?

En France, le métier d’audioprothésiste est très encadré. D’une part, le diplôme est obtenu après trois années d’études spécialisées, menées au sein d’un établissement public choisi par arrêté ministériel du cabinet de l’Enseignement Supérieur et de la Santé. D’autre part, ce métier est régi par le Code de l’Éducation (article D636-1, décret du 19 août 2013). Enfin, le Code de la Santé Publique contraint les audioprothésistes à se conformer à un ensemble de dispositions et de nombreuses lois régissant la profession. Cela va aussi bien de l’obligation d’établir un devis à la spécificité de locaux normés.

Quel est le rôle d’un audioprothésiste ? Évaluer et corriger la perte d’audition. Concrètement, il propose une prothèse auditive qu’il adapte sur mesure à un patient déficient de l’ouïe. Autrement dit, c’est lui qui va vous proposer un appareil auditif adapté à vos besoins, le régler spécifiquement pour compenser votre perte de l’audition, et vous expliquer comment l’utiliser au quotidien. C’est aussi lui que vous retournerez voir pour tout ce qui est suivi et contrôle, ou encore dans le cas où votre appareillage présenterait un problème.



Sur quels critères choisir un audioprothésiste ?

Nous pourrions être tenté de dire que l’audioprothésiste est à l’audition ce que l’opticien est à la vue. Toutefois, il est plus compliqué de choisir une prothèse auditive que des lunettes de vue. Pour bien choisir ce professionnel de l’audition, raisonnez de la façon suivante :

. N’oubliez pas que vous devrez retourner le voir plusieurs fois. Il est donc essentiel que son lieu d’exercice reste facile d’accès pour vous. Par exemple, si vous habitez la capitale, réfléchissez par arrondissement en choisissant un audioprothésiste Paris 19 si c’est à proximité de votre domicile ou de votre lieu de travail.

. En termes de confort mais aussi de prix, mieux vaut que votre audioprothésiste propose un large éventail de modèles. L’essentiel est qu’il soit en mesure de vous présenter des appareils auditifs de différentes technologies afin que vous puissiez sélectionner celle qui vous correspond le mieux. Les prothèses dites invisibles sont séduisantes mais ne conviennent pas à tout le monde. Vous devrez alors vous reporter sur d’autres types d’appareillages. Favorisez un bon contact humain . Au-delà de la technicité, un audioprothésiste a un véritable rôle de conseils. Vous devez pouvoir vous sentir parfaitement à l’aise avec lui afin de lui poser toutes vos questions. Un professionnel qui ne prendrait pas le temps de vous écouter ou de vous expliquer n’est pas le bon.

. Au-delà de la technicité, un audioprothésiste a un véritable rôle de conseils. Vous devez pouvoir vous sentir parfaitement à l’aise avec lui afin de lui poser toutes vos questions. Un professionnel qui ne prendrait pas le temps de vous écouter ou de vous expliquer n’est pas le bon. Optez pour un essai gratuit. Ce procédé est largement rependu. Une fois que l’audioprothésiste vous appareille, vous pouvez tester vos prothèses auditives pendant une période définie (3 semaines est l’idéal), ce qui vous permet de vous assurer qu’elles vous conviennent parfaitement. Dans le cas contraire, vous devriez pouvoir en changer ou renoncer à votre achat. Néanmoins, vérifiez bien les clauses du contrat, notamment en cas de perte ou s’il existe des frais de dossier.

Comment se déroule un rendez-vous chez un audioprothésiste ?

De plus en plus de centres de l’audition proposent des bilans auditifs gratuits. Ils peuvent être intéressants pour savoir si vous devez aller consulter un médecin ORL. En revanche, ils ne suffisent pas à obtenir une prothèse auditive. Dans tous les cas, vous devrez vous rendre chez un ORL pour obtenir une ordonnance médicale.

Ainsi, partons du principe que vous arrivez chez un audioprothésiste avec une ordonnance et l’audiogramme réalisé par l’ORL. Notre conseil ? Donnez des photocopies et gardez les originaux, de sorte à pouvoir comparer plusieurs offres chez deux ou trois professionnels.