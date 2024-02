Implants dentaires : comment se déroule la pose ?

La technique de l’implantologie dentaire vise à restaurer de manière complète une dent manquante. Au-delà de l’aspect esthétique, le remplacement des dents contribue à maintenir la santé dentaire en empêchant le déplacement des dents adjacentes, la perte de l’alignement naturel et de l’engrènement des dents, et la menace accrue de caries.

Quelle est le principe d’un implant dentaire ?

Un implant dentaire est un dispositif médical en forme conique, généralement fabriqué en titane ou en zircone, qui sert de racine artificielle pour la future prothèse. Il est inséré dans l’os alvéolaire pour remplacer une ou plusieurs dents manquantes. Par la suite, une couronne en céramique est fixée sur cette racine artificielle.

Les avantages de l’implantologie dentaire :

Outre l’impact esthétique sur la bouche, l’absence d’une ou plusieurs dents peut avoir d’autres conséquences. Chaque type de dent, qu’il s’agisse d’une molaire, d’une incisive ou d’une canine, joue un rôle spécifique dans le processus de mastication. Le manque de dents peut perturber ce processus, influant notamment sur la digestion et pouvant entraîner le déplacement des dents voisines, ainsi que des problèmes d’élocution et d’articulation. Un déséquilibre de la mâchoire peut également solliciter certains muscles et tendons, entraînant des douleurs au niveau des cervicales ou des omoplates.

Y a-t-il des contre-indications ?

Avant toute intervention, il est essentiel que l’os soit en bonne santé. Des techniques telles que la greffe osseuse peuvent être utilisées pour augmenter la quantité d’os disponible, ou des implants plus courts mais plus larges peuvent être préférés. De plus, certaines conditions médicales peuvent rendre l’implantation impossible, telles que l’hypertension, les maladies cardiaques, le tabagisme, l’insuffisance rénale, le diabète ou encore certaines allergies.

Déroulement de la pose d’un implant :

La procédure d’implantation varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment la dent à remplacer et le type d’implant utilisé. Dans certains cas, plusieurs séances peuvent être nécessaires, et la pose de la couronne finale peut être retardée de quelques mois, le temps que la cicatrisation se fasse. D’autres implants peuvent être réalisés en une seule séance, avec la pose d’une couronne provisoire immédiate.

Après un examen clinique, la pose de l’implant dentaire se déroule en plusieurs étapes. Lors de la première consultation, le dentiste évalue la dentition pour déterminer les dimensions précises nécessaires à la fixation de l’implant. Sous anesthésie locale, le praticien incise la gencive et prépare l’os pour accueillir la racine artificielle, généralement en titane. La gencive est ensuite refermée pour permettre la cicatrisation osseuse, nécessaire à l’intégration de l’implant. Parfois, des techniques modernes utilisent des lasers pour accélérer ce processus. Une fois la vis insérée, une couronne provisoire peut être posée à des fins esthétiques. Enfin, la couronne définitive en céramique est fixée lors de l’étape finale.

La plupart des procédures d’implant dentaire se déroulent sans complications, mais le succès à long terme dépend d’une hygiène bucco-dentaire rigoureuse et de visites régulières chez le dentiste.

Quel est le coût d’un implant ?

En France, le coût moyen d’un implant est d’environ 1500 euros, mais les prix peuvent varier entre 800 et plus de 2500 euros, en fonction de plusieurs facteurs tels que le type de prothèse, la complexité de l’opération et les équipements utilisés par le praticien. Malheureusement, ni l’implant dentaire ni sa pose ne sont pris en charge par la Sécurité Sociale , contrairement à d’autres types de prothèses dentaires. Seule la couronne peut éventuellement être remboursée. Cependant, certaines mutuelles proposent un remboursement partiel des implants dentaires sous forme de forfait annuel ou avec un taux de remboursement généralement supérieur à 150% du tarif conventionné.