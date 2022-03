Comparateur mutuelle : quels critères pour faire le bon choix ?

Il est souvent difficile de s’orienter dans la jungle des offres de mutuelles et autres assurances santé. De nombreux comparateurs de mutuelle en ligne se contentent de comparer les tarifs ainsi que les niveaux de remboursements qui sont parfois annoncés de manière très différente. Alors, comment être sûr de faire le bon choix ?

Comparer de manière éclairée

Tout d’abord, les comparateurs tendent à hiérarchiser un nombre restreint d’offres de la moins chère à la plus élevée. Qu’il s’agisse des remboursements des consultations en ville, des frais hospitalisation ou encore des coûts d’optique et de dentaire, la vigilance s’impose car les contrats ainsi que les garanties proposées peuvent revêtir des dénominations et des réalités de reste à charge radicalement différentes. Si le montant de la cotisation reste un des éléments principaux de comparaison qui doivent guider votre choix, certaines options de prise en charge comme les séances d’ostéopathie ou l’accès à des réseaux de soins partenaires peuvent également faire la différence.

C’est pourquoi certaines complémentaires santé comme la MAAF ont choisi de ne pas figurer sur les comparateurs en ligne. Cette dernière a mis en place un simulateur de remboursements permettant d’estimer de manière les niveaux de prise en charge proposés ainsi qu’un outil de devis via cette page de la Maaf par exemple, permettant en quelques questions seulement de trouver la formule la plus adaptée à sa situation.

Quels sont les critères à prendre en compte pour sélectionner sa mutuelle ?

Tout d’abord, doit-on forcément opter pour la mutuelle qui propose l’offre la moins chère ? La réponse est bien évidemment non car tout dépendra de votre budget, de vos besoins réels en termes de couverture santé et de ceux pouvant survenir dans le temps. Alors justement, comment estimer ces besoins ?

Votre âge sera l’un des facteurs qui influencera considérablement le niveau de vos cotisations. En effet, une fois que l’on devient senior, le risque de voir survenir certaines maladies augmente de même que le recours aux soins de santé (consultations, hospitalisations, etc.). Autre critère, la composition de votre foyer et le nombre de personnes couvertes. Si vous êtes un jeune couple avec enfants, mieux vaut opter pour des offres proposant une prise en charge correcte de certains soins tels que l’orthodontie ou encore l’optique. Enfin, votre métier, selon les risques qui y sont liés, peut avoir des répercutions sur les montants de cotisations proposés.

Prendre le temps de comparer

En conclusion, avant de vous lancer, prenez le temps de comparer ! Estimez au plus juste vos besoins en analysant vos dépenses de santé sur les dernières années et tachez d’anticipez leur évolution dans celles à venir. Gardez à l’esprit que les comparateurs de mutuelles ne présentent pas l’ensemble de tous les contrats existants. Enfin, vous l’aurez compris, choisir sa mutuelle santé ne se résume pas à opter pour le tarif le moins élevé. Les contrats proposés doivent également répondre à vos attentes en termes de reste à charge mais aussi de qualité de services.