Bien-être : quelles sont les vertus de l’huile CBD ?

Produit phare du marché en plein essor des solutions naturelles de bien-être, le CBD est une substance qui possèderait plusieurs propriétés bénéfiques pour le corps. Parmi les nombreuses vertus qu’on lui prête, on retrouve notamment des effets bénéfiques pour le sommeil, sur la gestion du stress ou encore des propriétés apaisantes sur la peau et certaines douleurs chroniques.

Qu’est-ce que le CBD ?

La CBD (cannabidiol) est un cannabinoïde que l’on retrouve dans la plante du chanvre (Cannabis Sativa). Contrairement au THC, le CBD n’a pas de propriétés psychoactive. Par ailleurs, la législation française n’autorise sa culture et sa consommation sous forme d’huile que s’il contient moins de 0.3% de THC. Comme pour les huiles essentielles, le CBD est dans un premier temps extrait de la plante de chanvre, puis distillé et ensuite infusé dans une huile de support.

Des vertus anti-stress

La prise de quelques gouttes d’ huile CBD permettrait notamment à ses utilisateurs de mieux gérer le stress dans leur vie quotidienne. Des études auraient ainsi relevé des effets bénéfiques du CBD sur le niveau d’anxiété du fait d’une action régulatrice sur la production de la sérotonine, une hormone qui influe principalement sur le contrôle de l’humeur. Des effets qui restent néanmoins à être confirmés par d’autres études cliniques plus poussées. A noter par ailleurs, les effets du CBD sur le stress peuvent parfois tarder à apparaitre selon les personnes. Certaines constatent une amélioration dès la première prise, d’autres au bout de quelques semaines. Notez qu’il est également possible de se soigner par les plantes notamment avec l’aubépine qui peut s’avérer efficace afin de résoudre certains problèmes d’anxiété.

Des effets sur la qualité du sommeil

Autre vertu de l’huile que lui prêtent ses utilisateurs, le CBD aurait également des effets bénéfiques sur la qualité du sommeil et la rapidité d’endormissement. Tout d’abord ses vertus apaisantes lui permettraient de diminuer la charge de stress et ainsi favoriseraient un meilleur sommeil. Qu’il s’agisse de lutter contre les difficultés d’endormissement, les insomnies ou encore de diminuer la sensation de fatigue au réveil, le CBD aurait montré une certaine efficacité dans les troubles modérés. Néanmoins, si vous souffrez de troubles du sommeil plus importants, mieux vaut se rendre chez son médecin afin de d’identifier certaines pathologies ou d’éventuelles contre-indications notamment médicamenteuses.

Des effets apaisants sur la peau

Parmi ses autres propriétés, l’huile de CBD aurait également des effets apaisants sur la peau. En effet, des études ont montré que son application pouvait participer à mieux réguler la production de sébum chez les individus à peaux grasses ou mixtes en agissant justement sur la prolifération des sébocytes responsables de la production de sébum. Elle montrerait ainsi une certaine efficacité à contrôler les poussées d’acné. Ses effets anti-inflammatoires notoires lui permettraient également d’apaiser les peaux sensibles ou irritées et d’éviter l’apparition de rougeurs. Ses propriétés hydratantes lui permettent également d’entretenir le confort de la peau et de participer à ralentir son vieillissement prématuré. Son application sur les cheveux augmente leur aspect brillant et crée par la même occasion un effet protecteur contre les agressions environnementales. Il est enfin également possible d’appliquer l’huile sur les ongles afin de les renforcer et de protéger leur cuticule.

Des propriétés antidouleurs

Ses effets anti-inflammatoires agiraient sur certaines douleurs chroniques comme l’arthrose. En cas de douleurs musculaires, l’huile CBD peut être appliquée en massage directement sur la zone douloureuse afin de calmer les tensions. Les propriétés relaxantes de l’huile participent également à détendre le corps et diminuent ainsi la sensation de douleur.

Comment s’utilise l’huile de CBD ?

Son utilisation n’a rien de compliquée mais peut varier selon les effets recherchés. Quelques gouttes peuvent être déposées sous la langue (voie sublinguale) ou versées sur les aliments ou bien encore diluées dans les boissons. L’huile peut également être appliquée directement en massage sur la peau. Selon les effets recherchés, la concentration du produit ou encore le poids de la personne, la posologie peut notamment varier.

Néanmoins, avant tout achat et utilisation d’huile de CBD, veillez à vérifier sa provenance et assurez-vous de la qualité de sa production et de sa composition. Préalablement, discutez-en avec votre médecin généraliste qui saura vous informer et détecter d’éventuelles contre-indications avec votre état de santé ou une éventuelle médication en cours.