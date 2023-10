Quels avantages offre la pose d’un implant dentaire ?

La pose d’un implant dentaire, réalisée par un dentiste spécialiste en implantologie, vise à conserver la santé buccale en remplaçant une ou plusieurs dents manquantes par un dispositif médical adapté. En plus de son aspect esthétique, cette procédure de restauration dentaire joue un rôle clé dans la prévention de divers problèmes. En effet, l’absence de dents peut entraîner des déplacements indésirables des dents adjacentes, une altération de leur alignement naturel, la résorption osseuse de la mâchoire, voire l’apparition de caries.

De plus, l’absence de plusieurs dents peut influencer l’élocution et perturber le mécanisme de mastication, affectant ainsi la digestion. Il est également important de noter que la perte de dents peut exercer une pression excessive sur les tendons et les muscles de la mâchoire, pouvant causer des douleurs au niveau des cervicales et des omoplates.

Qu’est-ce qu’un implant dentaire ?

Un implant dentaire est un dispositif médical conçu pour remplacer une dent manquante ainsi que sa racine. Tout d’abord, un implant en titane ou en zircone, ayant la forme d’une vis conique, est inséré dans l’os alvéolaire pour faire office de racine artificielle. Une fois que la cicatrisation osseuse est achevée, une prothèse dentaire, généralement une couronne en céramique, est fixée au sommet de l’implant. Un pilier joue le rôle d’intermédiaire entre ces deux composants.

Les étapes de la pose d’implants dentaires

Lors de la première consultation, le chirurgien-dentiste procède à un examen approfondi de la dentition pour évaluer l’espace nécessaire à l’implant. Certains cabinets sont équipés de scanners et de techniques radiographiques avancées en 3D, pour cette évaluation. Si le volume osseux est insuffisant, une greffe osseuse peut alors s’avérer nécessaire, comme cela est expliqué sur le site du Cabinet Arnould – Tanson.

Ensuite, sous anesthésie locale, le chirurgien pratique une légère incision dans la gencive pour créer un logement dans l’os, où l’implant en titane sera inséré. La gencive est ensuite refermée par des sutures. Une période de cicatrisation de 3 à 6 mois en moyenne est nécessaire pour permettre à l’os de la mâchoire de fusionner avec l’implant. Ce n’est qu’après cette période que le chirurgien-dentiste place la couronne dentaire définitive.