Pourquoi opter pour une maison de retraite médicalisée ?

Passé un certain âge, une personne âgée perd de son autonomie et nécessite l’accompagnement d’un professionnel dans sa vie quotidienne. C’est pour cela que les maisons de retraite médicalisées prennent en charge l’accompagnement quotidien et les soins réguliers de ses personnes vulnérables dépendantes.

Qu’est-ce qu’une maison de retraite médicalisée ?

Une maison de retraite classique accueille les personnes âgées de façon permanente ou temporaire. À la différence, une maison de retraite médicalisée accueille les personnes âgées, dont la perte d’autonomie, ou leurs maladies nécessitent une prise en charge adaptée.

Les établissements tels que la résidence médicalisée orrouy prennent en charge les activités quotidiennes de leurs résidents telles que l’hébergement, la restauration, l’animation. Ils apportent également les soins médicaux ou paramédicaux nécessaires à chaque résident.

Les prestations fournies par les maisons de retraite médicalisées varient d’un établissement à l’autre. Cependant, pour garantir la qualité et le suivi de soins de toutes les personnes qu’elles

accueillent, elles doivent généralement avoir un service de restauration et de blanchisserie, des activités de loisirs et une équipe d’agents de service et une équipe médicale pour accompagner les résidents dans leur quotidien.

Le terme « maison de retraite médicalisée » regroupe en fait plusieurs types d’établissements pour les personnes âgées en perte d’autonomie.

Les EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes entrent dans la catégorie de maison de retraite médicalisée. L’EHPAD signe une convention tripartite avec l’assurance maladie et le Conseil général du département. Cet établissement accueille de façon permanente ou temporaire les seniors dépendants ainsi que des personnes très dépendantes de GIR 1 et 2.

Il peut aussi accueillir des personnes atteintes de certaines pathologies tant qu’ils ne représentent pas de danger pour autrui ni pour eux-mêmes.

Quels types de prestations sont fournis par l’EHPAD ?



Comme toutes les maisons de retraite médicalisées, un EHPAD doit fournir à ses résidents les prestations d’hébergement, de restauration, de gestion administrative, d’animation et de

blanchisserie. Il doit avoir une équipe médicale à disposition composée de médecins coordinateurs, d’un infirmier référent ou un infirmier coordinateur, d’infirmières, d’aides-soignantes, d’un psychologue, des aides médico-psychologiques, et des agents de service

hospitaliers.

Un EHPAD dispose d’une unité d’hébergement renforcée (UHR) et d’une équipe médicale formée pour le traitement de personnes atteintes de troubles du comportement. Il leur fournit des activités spécifiques adaptées à leurs besoins.

Comment choisir une maison de retraite médicalisée ?

Le choix d’une maison de retraite médicalisée pour votre proche âgé dépend de vos besoins et de votre budget. En effet, il faut bien définir si vous optez pour une maison de retraite médicalisée privée ou publique. En outre, il faut sélectionner l’établissement qui fournit des

prestations supplémentaires dont votre proche peut avoir besoin.

Par ailleurs, avant de placer votre proche dans un établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, il faut savoir que plusieurs aides financières sont disponibles.

En effet, vous pouvez effectuer des demandes pour les aides financières suivantes :

– L’Allocation personnalisée d’autonomie (APA),

– L’Aide sociale à l’hébergement (ASH),

– L’Aide au logement.

En somme, une maison de retraite médicalisée est un établissement qui permet d’assurer l’accompagnement adéquat d’une personne âgée dépendante ou atteinte d’un trouble de comportement.