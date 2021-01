Mélatonine : focus sur l’hormone du sommeil

Souvent appelée “hormone du sommeil”, la mélatonine est une glande secrétée par notre cerveau et qui a pour fonction d’alerter notre organisme quand il fait nuit. Par là-même, elle nous prépare au sommeil. Découvrez comment elle fonctionne en 7 questions et en image.

Qu’est-ce que la mélatonine ?

La mélatonine est définie par le dictionnaire Larousse comme l'”hormone sécrétée par l’épiphyse, qui intervient notamment dans la régulation des rythmes biologiques.”

Comprenez par là qu’il s’agit d’une petite glande localisée dans le cerveau participant à réguler nos rythmes chronobiologiques : elle est stimulée à la tombée de la nuit et signale ainsi à l’organisme qu’il est temps de penser à aller se coucher.

Mélatonine : comment ça fonctionne ?

Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette hormone du sommeil, voici une infographie qui présente clairement la mélatonine :

Illustration : https://nutriandco.com/fr/

Pourquoi la mélatonine est appelée hormone du sommeil ?

Comme la mélatonine a pour effet d’informer le cerveau lorsque la luminosité baisse, elle nous permet de mieux rythmer nos jours et nos nuits. En régulant naturellement nos cycles de veille et d’éveil, elle a été largement surnommée “l’hormone du sommeil” par simple raccourci et souci de simplicité.

Quand secrète-ton de la mélatonine ?

Puisqu’elle a besoin d’obscurité, c’est lorsqu’il fait nuit que notre glande pinéale sécrète de la mélatonine. Elle serait même à son pic vers 02h00 du matin. La présence d’une forte lumière la nuit peut donc l’empêcher de bien fonctionner.

Que provoque la mélatonine ?

Les effets de la mélatonine sur l’organisme sont nombreux. Parmi les plus marquants :

Elle participe à la régulation de nos cycles de sommeil.

Elle favorise l’endormissement.

Elle permet de mieux supporter les décalages horaires.

Elle possède des propriétés antioxydantes.

Comment produire ou fabriquer de la mélatonine ?

La production de la mélatonine par l’organisme se fait naturellement. Toutefois, vous pouvez favoriser la production de cette hormone en dormant tout simplement dans le noir complet. Vous pouvez également prendre un bon bain de soleil et/ou de lumière au réveil afin d’activer votre production de sérotonine qui activera elle-même celle de la mélatonine le soir venu. Pensez également à supprimer les écrans lumineux en soirée, ce qui contribuera aussi à obtenir une meilleure production naturelle.

Que se passe-t-il quand notre mélatonine ne fonctionne pas ou est insuffisante ?

Les risques d’un manque de mélatonine sont les mêmes que ceux d’un manque de sommeil : perte d’énergie, troubles de la concentration, somnolence, prise de poids, irritabilité, instabilité émotionnelle…