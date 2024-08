Comment protéger un proche vulnérable ?

Protéger un proche vulnérable, qu’il s’agisse d’une personne âgée, d’une personne souffrant de maladie chronique ou d’un handicap, nécessite une attention particulière et des mesures adaptées. Voici quelques conseils pour assurer leur sécurité et leur bien-être.

Gestion administrative et financière

1. Protection juridique : Envisagez la mise en place d’une protection juridique adaptée comme une procuration, une tutelle ou une curatelle, selon le degré d’autonomie de la personne. A savoir, depuis 2016, le dispositif de “l’habilitation familiale” permet aux proches d’une personne vulnérable de la représenter sans recourir à une mesure de protection juridique formelle. Néanmoins, sa mise en place requiert l’intervention du juge des contentieux de la protection (anciennement juge des tutelles). En savoir plus.

2. Gestion des finances : Aidez à gérer les finances pour éviter les abus financiers. Assurez-vous que les comptes bancaires et les dépenses sont sous contrôle.

Prévention des abus et des fraudes

1. Sensibilisation : Informez votre proche sur les risques de fraudes et d’escroqueries, notamment les arnaques téléphoniques et les démarchages à domicile.

2. Vigilance : Soyez attentif aux signes d’abus, qu’ils soient physiques, financiers ou émotionnels. En cas de suspicion, contactez les autorités compétentes comme les services sociaux ou la police.

Assurer un environnement sécurisé

Sécurité à domicile

1. Adapter le logement : Installez des barres d’appui dans les salles de bain et les toilettes, antidérapants sous les tapis, et veillez à un bon éclairage pour éviter les chutes.

2. Détecteurs de fumée : Assurez-vous que des détecteurs de fumée sont installés et en bon état de fonctionnement.

3. Alarme de sécurité : Pour les personnes particulièrement vulnérables, une alarme personnelle peut être utile en cas d’urgence.

4. Accessibilité : Aménagez les espaces pour qu’ils soient facilement accessibles, en particulier pour les personnes en fauteuil roulant ou avec des problèmes de mobilité.

Sécurité alimentaire

1. Surveillance de l’alimentation : Veillez à ce que votre proche ait une alimentation équilibrée et adaptée à ses besoins spécifiques. En cas de difficultés pour faire les courses, envisagez les services de livraison à domicile.

2. Hydratation : Encouragez une consommation régulière d’eau, surtout en été pour éviter la déshydratation.

Soutien médical

1. Suivi régulier : Assurez-vous que votre proche a des consultations médicales régulières. Utilisez le dossier médical partagé (DMP) pour faciliter la coordination des soins entre les différents professionnels de santé.

2. Médicaments : Aidez à gérer la prise des médicaments en utilisant des piluliers et en programmant des rappels. Vérifiez régulièrement les prescriptions pour éviter toute erreur.

3. Vaccinations : Assurez-vous que les vaccinations sont à jour, notamment contre la grippe et le pneumocoque.

Soutien émotionnel et social

1. Maintenir le lien social : Encouragez les interactions sociales pour éviter l’isolement. Les visites régulières, les appels téléphoniques, ou l’utilisation de technologies comme la visioconférence peuvent être très bénéfiques.

2. Activités adaptées : Proposez des activités adaptées à leurs capacités physiques et cognitives, comme des promenades, des jeux de société, ou des ateliers créatifs.

3. Services de soutien : Renseignez-vous sur les services locaux d’aide et de soutien, comme les associations de bénévoles, les services d’aide à domicile, et les centres de jour.

Recours aux services d’aide

1. Services d’aide à domicile : Envisagez les services d’aide à domicile pour les tâches quotidiennes, comme le ménage, la cuisine, ou l’assistance pour les soins personnels.

2. Téléassistance : Des services de téléassistance permettent d’assurer une surveillance constante et une intervention rapide en cas de besoin.

3. Centres de jour et hébergement temporaire : Ces solutions peuvent offrir un répit aux aidants tout en permettant à la personne vulnérable de bénéficier de soins et d’activités adaptées.