Comment prendre soin de son chat senior ?

Dès qu’un chat atteint 10 ans, on le considère comme un chat senior. Ses besoins, principalement nutritionnels, évoluent. Il est donc impératif de lui donner une alimentation adaptée à son âge. Par ailleurs, vous devez surveiller de très près son état de santé. Rappelons que le rôle du propriétaire est de conférer à l’animal de bonnes conditions de vie. Dans les lignes qui suivent, découvrez tous nos conseils pour prendre soin d’un chat âgé.

Comment reconnaître que votre chat est âgé

Il existe plusieurs signes qui montrent que votre chat est âgé. Le premier signe que votre chat prend de l’âge est la prise d’embonpoint. À partir de là, votre vétérinaire peut vous recommander de nourrir votre animal avec des meilleures croquettes chat stérilisé, surtout si la prise de poids est survenue après une opération de castration.

Par ailleurs, un pelage terne et sec indique également que votre chat est en train de vieillir. Le félin n’est plus aussi agile et dynamique qu’auparavant. Par conséquent, il n’a plus la souplesse de faire sa toilette correctement. Et cela se voit sur la qualité de son pelage.

Ensuite, les problèmes digestifs figurent également parmi les signes qui ne trompent pas. Vomissements, diarrhée, flatulences, etc. Ce sont autant de symptômes qui indiquent que les organes digestifs de l’animal sont fragilisés par la vieillesse.

Une alimentation saine et équilibrée : la base d’une bonne santé

L’alimentation tient une place majeure dans la santé du chat, à tous les âges. Pour maintenir un chaton, un chat adulte ou un chat senior en bonne santé, il faut lui donner une nourriture de qualité. Vous devez donner à l’animal une alimentation apte à satisfaire ses besoins nutritionnels.

Pour un chat âgé, il faut privilégier la croquette haut de gamme. Celle-ci contient peu de glucides. A contrario, elle contient beaucoup de protéines animales.

Aussi, donnez à votre vieux chat de la nourriture humide. Vous pouvez opter pour la pâtée de qualité. Mais vous pouvez aussi lui préparer du bouillon de viande ou de la soupe. Une nourriture humide aide à renforcer le système digestif.

Par ailleurs, vous devez également lui donner du calcium ainsi que des vitamines. Le calcium renforce les os du chat âgé. Et les vitamines améliorent la qualité de son pelage.

L’hydratation est également très importante. Assurez-vous que votre animal boive régulièrement de l’eau. Mettez toujours à côté de sa gamelle, un bol d’eau fraîche.

L’oméga 3, l’oméga 6 et les acides gras polyinsaturés sont les nutriments essentiels au bien-être de votre animal. Ils luttent activement contre la chute de poils, les problèmes de peau, l’arthrose, etc.

Un environnement calme et rassurant

Un vieux chat a besoin d’un environnement calme et serein. Pour maintenir sa santé physique et psychique, il faut lui aménager un espace confortable où il peut se reposer. Aussi, adoptez une routine pour son alimentation. Donnez-lui ses repas à des heures fixes. De même, pour les balades et les jeux, faites-les aux mêmes heures.

Avec votre animal, vous devez être très complices. C’est la seule façon de le rassurer et de le mettre en confiance. Comme il n’a plus vraiment assez de souplesse pour faire sa toilette, vous pouvez profiter de vos moments de complicité pour lui brosser les poils et lui nettoyer les griffes.

Toujours dans l’objectif de rendre le félin plus à l’aise, vous devez faire en sorte que les accès à la litière ainsi qu’à son panier soient plus faciles. Il faut les installer dans des endroits calmes, peu fréquentés. Il faut aussi que ce soit un endroit chauffé, où l’animal ne risque pas d’avoir froid.

Les visites chez le vétérinaire

Si pour le jeune chat, une visite tous les semestres suffit, pour le chat âgé, il faut augmenter la fréquence. Vous pouvez procéder à des consultations vétérinaires de routine, deux fois tous les semestres. N’hésitez surtout pas à parler aux vétérinaires des changements de comportement que vous observez chez votre animal : urines fréquentes, baisse d’appétit, etc.

Avant d’aller chez le vétérinaire, prenez le temps de vérifier l’état des yeux, des oreilles, des pattes, de la bouche, des dents de votre animal. Comme cela, si vous observez des anomalies, vous pouvez en parler au vétérinaire.

Promenez votre animal

La plupart des gens pensent que seuls les chiens ont besoin de faire des promenades. Ce qui est complètement faux. Les chats éprouvent, au même titre que les canidés, le besoin de faire des balades dans le parc et de se balader avec leurs maîtres.

Ces sorties sont indispensables, particulièrement pour les chats âgés. Pourquoi ? Parce qu’elles permettent de maintenir l’animal dans une bonne forme physique. Les muscles, les os ainsi que les articulations sont stimulés et tonifiés par les promenades et les balades.

De surcroît, les promenades sont aussi l’occasion de prendre l’air frais et de profiter de la nature.

En résumé, un chat peut vivre jusqu’à plus de 15 ans. Il faut, cependant, s’assurer qu’il soit bien suivi par le vétérinaire, qu’il mange correctement et effectue des exercices physiques. La qualité de sa relation avec son maître contribue fortement à prolonger son espérance de vie.