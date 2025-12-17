Astuces pour manger équilibré entre deux repas festifs

Les fêtes de fin d’année sont souvent synonymes de repas copieux, riches et conviviaux. Noël, le réveillon, les repas en famille ou entre amis s’enchaînent, et il peut être difficile de garder un certain équilibre alimentaire. Pourtant, manger équilibré entre deux repas festifs est non seulement possible, mais aussi bénéfique pour le corps, sans frustration ni culpabilité.

Oublier la culpabilité : la base de l’équilibre

Avant toute chose, il est important de rappeler qu’un repas festif ne « ruine » pas une alimentation saine. L’équilibre se construit sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et non sur un seul repas.

Se culpabiliser après un excès peut entraîner des comportements extrêmes, comme se priver excessivement ou sauter des repas, ce qui est contre-productif. Entre deux repas festifs, l’objectif n’est donc pas de compenser, mais de revenir naturellement à une alimentation plus simple et nourrissante.

Miser sur des repas simples et digestes

Entre deux grandes tablées, privilégier des repas légers permet au système digestif de souffler. Pas besoin de plats compliqués : la simplicité est souvent la meilleure alliée.

Légumes cuits ou en soupe (veloutés, bouillons)

Protéines faciles à digérer (œufs, poisson, volaille)

Féculents en portions raisonnables (riz, pommes de terre, quinoa)

Un filet d’huile végétale de qualité (olive, colza)

Ces repas apportent les nutriments essentiels sans alourdir l’organisme.

Rééquilibrer sans supprimer

Après un repas festif riche en gras et en sucre, il est tentant de vouloir tout supprimer. Pourtant, l’équilibre passe par la diversité alimentaire, pas par l’exclusion.

Les glucides restent indispensables pour fournir de l’énergie, surtout en hiver. L’idée est plutôt de :

Réduire les produits ultra-transformés

Limiter les sucres ajoutés pendant quelques jours

Remettre les légumes au centre de l’assiette

Un rééquilibrage progressif aide à éviter la fatigue et les fringales.

Penser à l’hydratation

L’hydratation joue un rôle clé entre deux repas festifs. L’alcool, le sel et le sucre consommés pendant les fêtes favorisent la déshydratation, ce qui peut accentuer la sensation de lourdeur.

Eau

Tisanes digestives

Infusions ou bouillons

Boire régulièrement aide à soutenir la digestion et à retrouver une sensation de légèreté.

Écouter ses sensations alimentaires

Les fêtes peuvent perturber les sensations de faim et de satiété. Entre deux repas festifs, il est important de réapprendre à écouter son corps.

Manger lorsque la faim est réelle

S’arrêter quand la satiété apparaît

Prendre le temps de manger, sans précipitation

Ces habitudes permettent de retrouver un rapport plus apaisé à la nourriture.

Bouger en douceur pour soutenir l’équilibre

Manger équilibré ne concerne pas uniquement l’assiette. Une activité physique douce aide aussi à mieux digérer et à se sentir mieux.

Une marche, quelques étirements ou des mouvements légers suffisent à relancer le corps et à améliorer le bien-être général.

Voir l’alimentation sur la durée

L’équilibre alimentaire se pense sur le long terme. Entre deux repas festifs, adopter une alimentation simple, variée et adaptée à ses besoins permet de profiter pleinement des fêtes.

Manger équilibré pendant cette période, c’est avant tout prendre soin de soi