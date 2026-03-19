Réforme du 100 % santé : où en est-on ?

Lancée en 2019 et pleinement déployée en 2021, la réforme du « 100 % santé » — aussi appelée « reste à charge zéro » — constitue l’un des piliers récents de la politique de santé en France. Son objectif est simple : permettre à tous les Français d’accéder à certains soins essentiels sans avoir à payer de reste à charge, grâce à une prise en charge conjointe de l’Assurance maladie et des complémentaires santé. Mais plusieurs années après sa mise en place, où en est réellement cette réforme ?

Une réforme désormais bien installée

Le 100 % santé concerne principalement trois domaines où les dépenses restaient élevées pour les patients : l’optique, le dentaire et l’audiologie. Dans ces secteurs, un « panier de soins » spécifique permet d’accéder à des équipements (lunettes, prothèses dentaires, appareils auditifs) intégralement remboursés, à condition de disposer d’une complémentaire santé dite « responsable ».

Depuis sa généralisation, la réforme a contribué à réduire le renoncement aux soins, notamment pour les équipements auditifs ou dentaires, historiquement coûteux. Elle a également imposé un encadrement des prix et des normes de qualité, garantissant un niveau de prestation satisfaisant pour les assurés.

Des extensions progressives du dispositif

Initialement centrée sur trois postes de soins, la réforme continue d’évoluer. Depuis fin 2025 et début 2026, de nouveaux équipements ont intégré le périmètre du 100 % santé. C’est notamment le cas des fauteuils roulants, désormais pris en charge intégralement sous certaines conditions, ainsi que des prothèses capillaires.

Ces extensions témoignent de la volonté des pouvoirs publics d’élargir progressivement l’accès à des dispositifs médicaux essentiels, en particulier pour les personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies lourdes. Pour en savoir plus, suivez les actualités de la protection sociale.

Un impact économique non négligeable

Si la réforme a amélioré l’accès aux soins, elle n’est pas sans conséquences économiques. Son financement repose en grande partie sur les complémentaires santé, qui ont dû absorber une partie importante des coûts. Résultat : une hausse des cotisations a été observée ces dernières années, notamment pour les assurés les plus âgés.

Par ailleurs, certains ajustements du financement, comme le transfert de charges vers les mutuelles, continuent d’alimenter le débat sur la soutenabilité du dispositif à long terme.

Des limites encore pointées

Malgré ses avancées, le 100 % santé présente certaines limites. D’abord, tous les équipements ne sont pas concernés : les patients conservent une liberté de choix en dehors du panier, mais avec un reste à charge parfois important.

Ensuite, le dispositif reste conditionné à la souscription d’une complémentaire santé, ce qui peut exclure certaines populations précaires, même si des aides existent. Enfin, certains professionnels dénoncent une standardisation de l’offre ou une pression sur les marges.

Une réforme globalement positive mais en évolution

Aujourd’hui, le 100 % santé s’impose comme une réforme structurante du système de santé français. Elle a permis des avancées concrètes en matière d’accès aux soins et de réduction des inégalités, tout en s’inscrivant dans une logique de régulation des dépenses.

Pour autant, le dispositif reste en construction. Entre élargissement du périmètre, maîtrise des coûts et adaptation aux besoins des patients, son évolution dans les prochaines années sera déterminante pour garantir son efficacité et sa pérennité.