3 troubles oculaires à surveiller

Qu’ils se manifestent par une fatigue visuelle ou encore une perte ou une réduction de la vision, les troubles liés aux yeux sont nombreux. Certains apparaissent cependant plus fréquemment que d’autres. Voici 3 pathologies oculaires courantes auxquelles vous devez accorder une attention toute particulière.

Prenez soin de votre sécheresse oculaire

Connue également sous le nom de syndrome de l’œil, la sécheresse oculaire est l’un des troubles les plus fréquents touchant les yeux. Vous souffrez de cette pathologie si vos larmes sont produites en faible quantité et ne sont pas de qualité suffisamment bonne pour protéger vos yeux de l’hydratation. Une situation qui reste assez inconfortable pour les sujets atteints. Heureusement, plusieurs solutions permettent de traiter efficacement la sécheresse oculaire. Comme vous pouvez le découvrir sur le site Masecheresseoculaire.fr, il existe des avancées aussi bien pour le diagnostic que le traitement de ce trouble de l’œil. Ainsi, en cas de lésions inflammatoires ou encore de dysfonctionnement des glandes lacrymales, nous vous conseillons de recourir à la technologie dite de Lumière Intense Pulsée, communément traitement IPL. Applicable sur tous les types de peau, il permet de bénéficier d’un soin efficace, peu douloureux et sûr.

Selon la gravité de la sécheresse oculaire, d’autres formes de traitement peuvent être envisagées. Citons notamment l’utilisation des larmes artificielles, d’humidificateurs ou encore de gels lubrifiants. À côté de ces produits, certains gestes permettent de limiter ou de prévenir l’apparition de la sécheresse oculaire. Dans cette optique, nous vous recommandons de préserver vos yeux de la fumée du tabac et des courants d’air tout en veillant à les reposer.

Attention à l’apparition de la DMLA

Déficience visuelle touchant généralement les seniors de plus de 65 ans, la DMLA se manifeste sous deux formes. Le plus souvent, la dégénérescence maculaire liée à l’âge est sèche. Elle est causée dans ce cas par une détérioration des cellules de la macula provoquant un trouble de la vision centrale. Il n’existe à l’heure actuelle aucun traitement particulier contre la DMLA. Toutefois, il est possible de freiner l’évolution de cette pathologie oculaire grâce à un supplément de vitamines.

L’autre forme de DMLA dont peuvent souffrir les sujets à risque est dite humide. Plus sévère, son développement est plus rapide. Elle se produit quand les vaisseaux sanguins inhabituels naissent et se propagent sous la rétine. Ces derniers sont à l’origine d’hémorragies et d’œdèmes. Pour le traitement de la DMLA humide, l’administration de pro antigénique et la chirurgie au laser sont des solutions que nous vous préconisons.

Les troubles de la cataracte

La cataracte désigne une opacification du cristallin de l’œil, une lentille habituellement transparente. Les personnes qui souffrent de ce trouble oculaire éprouvent d’énormes difficultés à voir. Si vous êtes atteint de cette pathologie, vous aurez du mal à réaliser certaines activités nécessitant une bonne vision telles que la conduite d’un véhicule ou la lecture. Les différentes formes de cataracte se développent pour la plupart de manière très lente. Ce qui signifie que votre vue est peu perturbée au début.

C’est donc quand elles arrivent à un stade avancé que les effets sur la vision se ressentent le plus. Lorsque les troubles sont à la phase initiale, il est possible d’y faire face en portant des lunettes ou en utilisant un éclairage plus fort, par exemple. Dès lors que vous constatez que les troubles dus à la cataracte ont une incidence néfaste sur vos activités habituelles, une opération chirurgicale peut être envisagée. Grâce aux progrès de la médecine, cette solution est à la fois efficace et fiable.