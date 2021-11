Quel prix envisager pour une greffe de cheveux ?

Perdre ses cheveux c’est naturel mais le problème est rarement le bienvenu que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. C’est d’ailleurs pour cela qu’au fil des années plusieurs solutions ont commencé à voir le jour pour aider les gens touchés.

Vous verrez des propositions de remèdes naturels (ou non) qui peuvent vous aider à faire repousser vos cheveux ou vous aider à camoufler vos zones chauves. Très peu vont réellement fonctionner ou vous aider à conserver votre chevelure.

Parmi ces propositions vous avez sans doute déjà entendu parler de la greffe de cheveux. Ce sont des techniques qui permettent de « déplacer » les cheveux depuis une zone non affectée vers la zone affectée.

C’est la seule solution viable à long terme actuellement. Découvrez le prix à envisager pour effectuer cette greffe de cheveux.

La greffe de cheveux : c’est quoi ?

Vous devez savoir que la greffe de cheveux est une technique chirurgicale qui est faite par un spécialiste. L’objectif de cette technique est de faire pousser les cheveux sur une partie qui a déjà perdu des cheveux.

Aujourd’hui, il existe plusieurs méthodes de greffe de cheveux. Mais la plus connue et la plus intéressante reste la FUE (Follicular Unit Extraction qui signifie Extraction d’Unité Folliculaire en français).

Greffe de cheveux : le prix

Vous devez savoir que le prix pour une greffe de cheveux varie en fonction de plusieurs facteurs. Non seulement les prix varient en fonction du pays, mais ils varient également en fonction du docteur, de la clinique mais surtout du nombre de cheveux à greffer.

Cependant sachez que plus l’établissement est reconnu et spécialisé plus le prix sera élevé. Le matériel utilisé influence aussi grandement le prix. Car un médecin ou un centre utilisant un matériel sophistiqué sera beaucoup plus cher qu’un autre centre utilisant un matériel classique. En dehors de cela, la technique utilisée influence le prix.

Notez que parfois, ce sont juste des politiques régionales ayant pour but de commercialiser ce savoir-faire. Ainsi, certaines régions donnent des tarifications qui sont assez avantageuses que d’autres dans le but d’attirer vers eux la clientèle.

Ne vous y trompez pas, cela ne veut pas dire que la qualité du travail sera mauvaise mais on sait tous que très souvent plus le prix est élevé plus la qualité est meilleure. Il faudra quand même prévoir entre 2.000 et 10.000 € si vous souhaitez passer par la méthode FUE.

Quelles sont les résultats attendus quand on fait une greffe de cheveux ?

La technique FUE, demande plusieurs heures, souvent autour de 5 heures et peut parfois aller jusqu’à 10 heures puisque le spécialiste doit travailler sur un seul cheveu à la fois.

Selon certaines études, 97% des personnes qui subissent une greffe voient leurs cheveux pousser. Cependant il faut préciser que ça peut prendre du temps avant que les cheveux ne poussent. Parfois il faut attendre 8 mois après l’opération pour voir les résultats. Pour ce qui concerne les rejets, il faut dire que les risques sont assez moindres car les cheveux utilisés ne sont que ceux du patient.

Les risques d’une greffe de cheveux

La greffe de cheveux est une opération qui n’a presque aucun risque pour la santé. La réussite de ce type d’opération repose sur la circulation du cuir chevelu du patient en question. Toutefois, même si la circulation n’est pas bonne, le matériel utilisé et le suivi permettent d’obtenir un résultat satisfaisant.

Aujourd’hui plusieurs pays sont spécialisés dans les greffes de cheveux dont la Turquie, la France, l’Inde, le Maroc, etc… Plusieurs docteurs sont connus pour avoir un taux de succès assez bien. Certains établissements également sont connus pour ce type d’opération.

Notez aussi que c’est une opération qui est indolore car l’on applique souvent une anesthésie locale au patient bien avant de commencer. Après l’opération, on ressent souvent quelques douleurs et on remarque quelques enflures. C’est tout à fait normal ! Il est possible que des croûtes apparaissent également au niveau de la zone de prélèvement. Mais après quelques jours, elles disparaissent d’elles-mêmes. Le médecin vous donnera des indications en cas de douleur, etc.